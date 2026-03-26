Bernal: “L’anno dell’infortunio è stato il peggiore. Quello che sto vivendo ora è qualcosa di unico”

26/03/2026 | 10:56:12

Il centrocampista del Barcellona, Marc Bernal, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Se avrei mai immaginato un anno fa di diventare titolare nel Barcellona? Sono molto contento di tutto quello che mi sta succedendo, soprattutto dopo quell’infortunio. Penso che sia stato l’anno peggiore che un calciatore possa avere, con il peggior infortunio. E quello che sto vivendo ora è qualcosa di unico che non mi sarei mai aspettato. Come vivo la pressione di essere un giovane promettente al Barcellona? Ogni giocatore di alto livello deve sentire una certa pressione, soprattutto al Barça per via di quello che rappresenta. Ma credo anche che La Masia ti insegni a sopravvivere, a conviverci. Ed è quello che ho imparato lì. Il mio sogno? Vincere la Champions con il Barcellona. Con la Spagna voglio vincere il Mondiale”.

Foto: Instagram Barcellona