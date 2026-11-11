Bernal: “Grazie al contratto con il Barça, ho permesso ai miei genitori di andare in pensione”

11/11/2026 | 15:18:03

Marc Bernal, centrocampista classe 2007 del Barcellona, ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2031. Seppur davanti a sé abbia dei mostri sacri come Rodri, Pedri e De Jong, lo spagnolo ha già giocato 578 minuti in stagione e si candida ad avere sempre più spazio. Convocato dall’Under 21 spagnola per le amichevoli contro Giappone e Albania, ha rilasciato un’intervista a El Partidazo de COPE, in cui ha raccontato l’emozione per aver regalato una vita diversa ai suoi genitori: “I miei genitori pian piano hanno visto che le cose stavano andando bene e che avevo firmato il contratto quando ero infortunato. Da lì ci hanno pensato e hanno prima rallentato un po’ il ritmo del lavoro e, successivamente, deciso di andare in pensione. Come figlio è una grande sensazione”.

Foto: Instagram Bernal