Bernabè: “Potevo fare anche un altro gol. Siamo riusciti a fare una partita di livello”

08/11/2025 | 23:24:13

Bernabè ha parlato a Sky dopo il pareggio tra Milan e Parma: “Oggi il Milan ci ha lasciato un po’ di più giocare, io mi sono fatto trovare pronto tra le linee. Ho avuto la fortuna di fare gol e sono contento per il lavoro della squadra, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo riusciti a fare risultato e una partita di livello. Però voglio di più, dovevo fare il secondo. Cuesta ci crede tanto, ci incoraggia. Anche lui ha avuto delle difficoltà, perché questa squadra ha cambiato tanti giocatori e ci sono stati degli infortuni. Ma ora il lavoro si vede sul campo, noi siamo con lui e lui con noi”.

foto x parma