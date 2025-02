Bernabé: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dominato”

Una sconfitta che brucia in casa Parma. Gli uomini di Pecchia, infatti, hanno perso per 2-1 contro il Cagliari, consegnando così tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza a una diretta concorrente. A parlarne è stato il centrocampista crociato Bernabé. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono molto contento di esser tornato, mi sentivo bene. Mi sto allenando da due settimane e dopo aver parlato con il mister abbiamo deciso per giocare. Capisco i tifosi perché siamo in una situazione delicata. Non posso chiedere di non criticarci, ma allo stesso tempo dobbiamo stare più uniti. Noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita. Oggi meritavamo un punto, non di perdere, abbiamo dominato. Bisogna concentrarci sulla prossima partita ed avere più fame, vincere più contrasti. Purtroppo siamo una squadra che crea tanto, ma ci manca l’ultimo passaggio, la scelta finale. Ripeto, le azioni le produciamo, ma non concretizziamo”.

FOTO: Twitter Parma