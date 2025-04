Bernabé: “Non abbiamo paura della Juventus. Dobbiamo fare la nostra partita senza timori”

La stellina del Parma, Adrian Bernabé, ha parlato a Tuttosport, soffermandosi sulla sfida di lunedì sera contro la Juventus al Tardini.

Queste le sue parole: “Cosa ricordo della gara di andata? L’emozione della mia prima volta in uno stadio bello come l’Allianz. E la stanchezza a fine gara: era stata una partita equilibrata e spettacolare, che potevamo vincere entrambe. Al triplice fischio eravamo tutti stremati”.

E proprio sulla sfida contro la Juve di Igor Tudor, il centrocampista racconta anche come sia cambiata la formazione bianconera rispetto all’andata quando in panchina c’era Thiago Motta: “Li stiamo studiando, certo, ma per come intendiamo il gioco dobbiamo concentrarci su di noi e pensare solo a noi. Poi è chiaro che affronteremo giocatori straordinari per forza e per qualità, che ci spingeranno a dare il massimo. Ma non abbiamo paura”.

Da numero 10 a numero 10. Fra le file bianconere c’è un giocatore molto insidioso quando ha il pallone fra i piedi, ovvero Yildiz: “È un attaccante che fa la differenza, perché sa rompere le partite con giocate sempre diverse. E nel calcio di oggi questo è un aspetto fondamentale. Sì, mi piace molto. Ha un piede diverso dagli altri e l’aria di un ragazzo umile”.

Foto: Instagram Parma