Bernabé: “La superiorità numerica ci ha aiutato. Tre punti pesantissimi”

11/01/2026 | 15:55:42

Il Parma vince lo scontro diretto per la salvezza a Lecce, un 2-1 pesantissimo. A Dazn ha parlato il centrocampista Adrian Bernabé.

Queste le sue parole: “Sono contento per i tre punti ottenuti in uno scontro diretto. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica anche a causa della loro aggressività. La superiorità numerica ci ha aiutato, dopo non essere riusciti a trovare gli spazi. Nella ripresa abbiamo comunque tenuto in mano il pallino del gioco, questa è la linea da seguire”.

Foto: X Parma