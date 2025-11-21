Bernabé: “Il problema al cuore? E’ stata dura. Ho scelto Parma per Maresca”

21/11/2025 | 18:05:54

Bernabé ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A, tornando anche sul problema cardiaco che lo aveva costretto a fermarsi: “Sicuramente quando vivi una cosa del genere hai tante cose positive che portarti con te, tante cose negative. Io cerco di lasciare le negative a un lato, ovviamente è stato un momento difficile per me, però grazie a quello ho avuto la fortuna di vivere tante cose belle, di conoscere tanta gente che è stata vicino a me in quel momento, di sapere che almeno avevo una cosa che non era normale, quindi grazie a loro, grazie a che mi hanno trovato questo oggi sono qua. quando sono tornato è stata un’emozione bellissima, e ovviamente come dici te, quando rientri e vedi che sei stato quasi vicino a non giocare più, è come giocare per prima volta ancora, e niente, sicuramente ovviamente ti fa valutare le cose da un altro punto di vista, però bisogna sapere anche che non devi trovarti in quella situazione per valutarle così tanto. La scelta è stata facile, ho scelto Parma per Maresca, esclusivamente per lui, perché lui è stato il mio allenatore l’ultimo anno a Manchester, e mi sono trovato molto bene con lui, lui era molto contento”.

Foto: Instagram Parma