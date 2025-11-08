Bernabè e Delprato riprendono il Milan, non bastano Saelemaekers e Leao: 2-2 a Parma

08/11/2025 | 22:43:34

Il Parma rimonta e blocca il Milan sul 2-2. I ducali vanno sotto 2-0 per i gol di Saelemaekers e poi Leao su rigore, a fine primo tempo segna Bernabè con una perla, nella ripresa Delprato firma il 2-2. Partenza forte e convinta del Milan di Allegri a Parma. I rossoneri trovano il vantaggio al 12′. Nkunku serve Saelemaekers fuori area, il belga sembra perdere il tempo corretto per il tiro ma poi sfrutta la òenta uscita dei difensori emiliani, ricarica il sinistro e trafigge Suzuki: non benissimo il portiere dei ducali. I ragazzi di Allegri non sono sazi e trovano il raddoppio con Leao su rigore, assegnato dal Var. Arriva poi il gol di Bernabè al 45′ con una perla di mancino a girare che riapre la partita. A inizio ripresa il Parma cambia spartito e va all’attacco, sfiorando il gol in un paio di occasioni. Gol del pareggio che arriva al 61′ con Delprato cross dalla destra, il difensore sguscia tra Pavlovic e Fofana e anticipa Maignan. Il Milan abbassa la testa e Pulisic sfiora il 3-2 al 76′ a tu per tu con Suzuki mette fuori di poco. Finisce 2-2 al Tardini.

foto x parma