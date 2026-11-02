Bernabè, distrazione di basso grado al retto femorale. Il report

02/11/2026 | 16:51:18

Il report del Parma su Bernabè: “In seguito al risentimento muscolare avvertito ieri, domenica 1 novembre durante l’allenamento, il calciatore Adrián Bernabé è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore verrà monitorato quotidianamente e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Foto: Instagram Parma