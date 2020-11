Berlusconi: “Sono felice per questo Milan. Con il Monza sogniamo la Serie A”

Intervenuto a “Che Tempo Che Fa”, il presidente del Monza ha commentato non solo l’attualità e il ricovero a causa del Covid-19, ma anche dei sogni e del futuro del club brianzolo. Così Silvio Berlusconi a Rai Tre: “Con il Monza siamo stati penalizzati a causa del coronavirus, ma noi vogliamo andare in serie A. Poi penseremo all’Europa e chissà allo scudetto. Il Milan è la passione di una vita, che mi ha permesso di essere Presidente di un club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Il Covid è stata una delle peggiori esperienze della mia vita. Proprio per questo non posso dire di stare bene, mentre intorno a noi ci sono di nuovo lutti e crisi. Io non avrei chiuso un occhio sugli assembramenti, avrei fatto dei controlli massicci.”

Foto: twitter personale Berlusconi