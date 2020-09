Berlusconi ricoverato al San Raffaele per un lieve peggioramento

Dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus, l’ex Premier nonché patron del Monza, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo un lieve peggioramento nella serata di ieri. Il quadro clinico da come fanno sapere non desta molta preoccupazione e l’ex numero uno del Milan non è in terapia intensiva. La senatrice Ronzulli nella serata di ieri ha dichiarato così a Rai 3: “Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19 ma sta bene.” Da come fanno sapere, il Cavaliere è stato ricoverato per polmonite bilaterale allo stato precoce e si aspetta ora il bollettino medico ufficiale.

Foto: LaPresse