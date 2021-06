Berlusconi: “Per il Monza l’obiettivo resta la Serie A”

Il presidente Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, ha rilasciato a Il Giornale una lunga intervista dove ha parlato anche del futuro della squadra brianzola. “Per una società neo promossa dalla Serie C alla B, sfiorare la Serie A già il primo anno è un risultato storico. Il Monza ha fatto bene e farà ancora meglio: il progetto Serie A rimane l’obiettivo della squadra e della società. E’ stato uno strano campionato, falsato dall’assenza di pubblico, però voglio fare i complimenti all’Inter, da milanese, per il campionato vinto con un magnifico girone di ritorno e al mio Milan per essere ritornato finalmente in Champions. Per quando riguarda i nostri competitori in Serie B, mi congratulo con l’Empoli, la Salernitana e il Venezia”.

FOTO: Sito Monza