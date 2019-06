Berlusconi: “Mi manca il Milan. Giampaolo? Forse è stato scelto grazie ai miei consigli”

Silvio Berlusoni, ex presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento per la presentazione del libro di Sacchi: “Arrigo ha riportato all’ordine del giorno i ricordi del nostro grande Milan, e quando si pensa al Milan di allora e alle emozioni che ci ha dato, in casi anche particolari, abbiamo parlato anche di Barcellona, la commozione ritorna ancora. Giampaolo? Mi sembra un allenatore che ama il bel gioco, con una mentalità offensiva: la prima cosa è scendere in campo per vincere e convincere con il bel gioco. Finalmente col trequartista? Si, Giampaolo segue il nostro modulo, che noi abbiamo sempre seguito, con le due punte e dietro un suggeritore. Se il Milan mi manca? Sì, mi manca. Scaroni? Mi ha invitato ad un colloquio con lui e ci andrò con molto piacere. Con un taccuino pieno di consigli? Gliene ho già dati tanti al telefono, anche incontrandolo. Credo che i miei consigli siano già arrivati, forse la scelta di Giampaolo è qualcosa che discende dai consigli che gli ho dato”.

Foto: Twitter personale Berlusoni