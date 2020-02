Berlusconi: “Il Milan non doveva cedere Suso. L’avrei portato al Monza se…”

Al termine della partita fra Monza e Lecco, terminata 4-0, il patron del club brianzolo Silvio Berlusconi ha parlato così ai cronisti presenti: “È giusto che non siamo andati oltre il 4-0, io ho sgridato i giocatori del Milan quando hanno fatto il 6-0 con l’Inter, non si può umiliare la squadra avversaria, non è sportivo. Se mi convince il ritorno di Ibrahimovic? Lasciamo perdere e pensiamo al Monza… Suso? Mi dispiace. Non dovevano cederlo. Se avessi saputo in tempo che il Milan lo vendeva lo avrei preso io”, ha chiuso Berlusconi.

Foto: Twitter personale Berlusconi