Berlusconi: “Ibra al Monza? Deve finire la carriera al Milan vincendo. I mesi scorsi ho tifato Inter”

Nel corso dell’evento della presentazione del nuovo sponsor del Monza, il presidente Silvio Berlusconi ha parlato a Sky Sport del Milan e di cosa si aspetta dai ragazzi di Pioli.

Queste le sue parole: “Negli ultimi due o tre mesi ho visto partite dell’Inter e mi sono ritrovato, da milanese, a fare il tifo per i nerazzurri. Ho simpatia per l’Inter e spero facciano bei risultati. Chiaro che nel derby tiferò solo per il Milan”.

La emoziona pensare al Milan a Belgrado? “Molte volte mi vengono in mente dei bei ricordi, fu una stagione fantastica e molto importante nella mia vita”.

Dà sempre consigli ai suoi allenatori.

“Do la mia opinione molto spesso, magari avrò il coraggio di farlo ancora”.

Sogna Ibra al Monza?

“Deve finire alla grandissima la sua splendida carriera da giocatore e gli consiglio di farlo al Milan, magari vincendo. Sanremo? Ci divertiremo”.

