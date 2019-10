Berlusconi: “Gazidis ha detto che il Milan rischiava la D? Frasi da dire al cesso”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, al termine del match contro l’AlbinoLeffe, ha parlato così ai microfoni di Telelombardia: “Non conosco Pioli e non posso esprimere alcun giudizio. Neanche Giampaolo conosco di persona e quindi voglio rispondere solo su cose che conosco approfonditamente. Il Milan rischiava la Serie D? Chi l’ha detto? Gazidis? Ah… Sono frasi che non si dovrebbero dire. Poi se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice. Come può il Milan tornare ad essere il Milan? È semplice ma difficile da realizzare: ridarlo a Silvio Berlusconi”.

Foto: Twitter personale Berlusconi