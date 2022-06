Berlusconi: “Balotelli ha detto che vuole tornare a giocare da noi. Monza-Milan? Andrò dal notaio a chiedere come fare a tifare”

Alla festa del Monza, all’uscita dallo stadio, Silvio Berlusconi, presidente del club, ha parlato a Sport Mediaset della serata conclusiva e sul futuro.

Queste le sue parole: “È stata una bella serata, con in campo le nostre 14 squadre di ragazzi, il Monza sta facendo tutto questo lavoro, non si gioca solo a calcio ma serve cultura e formazione. Siamo orgogliosi. Monza-Milan? Devo pensare a chi tifare, andrò dal notaio a chiedergli come si fa”.

Le viene voglia di comprare campioni? “Adesso c’era Balotelli dentro, ci ha detto che torna a giocare da noi. “Siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto ‘domani’. Ma domani non giochiamo .Abbiamo una bella squadra, vinciamo con le nostre tecniche di gioco che applichiamo solo noi. Vedremo cosa fare sul mercato”.

Ha un sogno? “L’ho già realizzato al Milan, facendolo diventare il club più titolato al mondo. Per quel che riguarda il Monza abbiamo ottenuto la A, ora vogliamo restarci. Lo scudetto? Tanto i soldi li metto io”.

