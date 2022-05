Berlusconi: “A me non piacciono i giocatori con barba e tatuaggi, ma per qualcuno abbiamo fatto un’eccezione”

Silvio Berlusconi, intervistato da “Quarta Repubblica” è tornato sulla promozione del suo Monza in Serie A: “Ogni vittoria dà una bella soddisfazione, quella di ieri sera è stata una grande vittoria per una squadra di B che finalmente dopo 110 anni dalla fondazione della società è entrata e può disputare il campionato di A. Quindi dello stadio di Monza accoglieremo il Milan, l’Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. Il calcio è un grande sport, c’è una grandissima partecipazione di pubblico, ieri eravamo dentro un crogiolo di pubblico che non stava fermo e zitto un attimo, uno stadio che voleva la vittoria dei nostri avversari. Sono vittorie pulite, pure che fanno bene al cuore. Cinque lombarde in serie A? La Lombardia è un modello, è la regione che lavora di più, che produce di più. La stessa Monza è una provincia importante con 870mila abitanti di cui moltissimi lavorano. Monza conta infatti come provincia 74000 imprese, è una provincia che si meritava anche di avere la squadra in serie A. La barba e i tatuaggi? È vero che a me non piacciono i giocatori con la barba e con i tatuaggi… glielo dico… a qualcuno abbiamo fatto un’eccezione perché ha promesso di farlo se andavamo in serie A. Adesso in serie A si deve tagliare la barba”.

FOTO: Sito Monza