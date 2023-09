Berizzo (CT Cile): “Sanchez sarà titolare. Anemia? Non è quello il problema”

Il CT del Cile, Berizzo, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter.

Queste le sue parole: “Alexis sarà incluso nella formazione titolare di domani. Hanno fatto alcuni studi in Italia che avevano come controindicazione l’attività fisica per un periodo di giorni e bisognava aspettare che il giocatore tornasse in forma. Anemia? Non è quello il problema”.

Foto: twitter Marsiglia