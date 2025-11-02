Berisha, festa Lecce e Fiorentina sempre più in caduta libera. Il Pisa scatta sul 2-0, il Torino rimonta (2-2)

02/11/2025 | 16:59:45

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Vittoria a sorpresa del Lecce contro la Fiorentina: i giallorossi hanno trovato il gol del vantaggio al 23′ del primo tempo con un tiro di Medon Berisha su assist di Tete Morente, sul quale De Gea non ha potuto nulla. Nel secondo tempo gli ospiti hanno giocato per difendere il risultato, una tattica che si è rivelata efficace e ha permesso loro di conquistare un prezioso successo per 1-0 a Firenze.

In Torino-Pisa il copione è stato diverso. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio al 13′ con un gol di Moreo, che poi ha raddoppiato al 29′ trasformando un rigore assegnato per un fallo di Casadei in area. I padroni di casa, però, non si sono arresi: prima Simeone ha accorciato le distanze al 42′, poi al 45’+3′ Che Adams ha firmato la rete del pareggio. Nella ripresa il punteggio non è più cambiato: entrambe le squadre hanno faticato a trovare il gol del vantaggio, e con il VAR che ha annullato un rigore concesso per un presunto fallo su Ranieri, la partita si è chiusa sul 2-2.

Foto: sito serie a