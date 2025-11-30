Berisha: “Era troppo importante vincere. Ringraziamo Falcone”

30/11/2025 | 16:09:39

Medon Berisha, giocatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino.

Queste le sue parole: “Troppo importante vincere oggi. Partita importantissima, l’abbiamo meritata. Vittoria che pesa molto”.

Quanto è stato decisivo Falcone? “Troppo, Devo dire grazie a lui, ci ha salvato la settimana”. Grande qualità a centrocampo. “Ho dato il mio contributo alla squadra, ma anche Coulibaly e Ramadani hanno dato una mano”.

Foto: sito Lecce