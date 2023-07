Berhalter su Pulisic: “Punta a vincere campionato e Champions”

Gregg Berhalter, commissario tecnico degli Stati Uniti, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Inevitabile parlare di Pulisic, da poco sbarcato al Milan: “Giocherà per vincere campionato e Champions League. È un calciatore forte, è nato per questo” ha detto Berhalter. “Christian ha tanta qualità – aggiunge il CT degli Usa – ed è stato preso dai rossoneri soprattutto per la sua utilità, non solo perché è un calciatore americano. Per noi è una notizia importante, è una grande opportunità per lui e per lo sviluppo del nostro calcio”. Chiude parlando del ruolo che l’ex Chelsea avrà nello scacchiere di Pioli: “Può giocare senza problemi su entrambe le fasce, come trequartista e rende bene da centrocampista d’attacco grazie alla sua creatività. È poi dinamico, lavora molto nelle due fasi e in termini di assist può dire la sua”.

Foto: YouTube Milan