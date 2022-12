Gregg Berhalter, commissario tecnico degli USA, ha così commentato la sconfitta rimediata per 3-1 negli ottavi di finale contro l’Olanda: “Purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Non posso rimprovera nulla ai miei ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma purtroppo non è bastato e abbiamo perso”.

Foto: Instagram USA