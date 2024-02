Bergvall: “Non è stato semplice dire di no al Barcellona. Nel 2020 ho fatto un provino con la Juve”

“Non è stato semplice dire di no al Barcellona, mi ci è voluto molto tempo per decidere, ma penso di aver fatto la scelta giusta”. Il giovane talento svedese Lucas Bergvall, classe 20006, ha spiegato dalle colonne di Aftonbladet il motivo per cui ha scelto di vestire la maglia del Tottenham anziché quella dei catalani a partire dalla prossima stagione.

Sono entrambi due club incredibili e quando dovevo scegliere sentivo male allo stomaco, è stata una decisione molto difficile da prendere, avevano entrambe il 50% di probabilità di essere scelte, ma alla fine ho sentito che il Tottenham era il passo giusto da fare. È stata una sensazione viscerale. – spiega il calciatore del Djurgården – Sui media ho letto tante cose, molte delle quali non vere, dunque è stato difficile questo periodo, ma ho cercato di non pensarci troppo e concentrarmi sul presente”.

Bergvall ha poi spiegato di aver parlato con il connazionale Dejan Kulusevski, che gioca proprio nel Tottenham, sia prima di scegliere il club londinese sia dopo quando si è recato in Inghilterra per visite e firma: “Abbiamo parlato un po’ in generale, su come funziona il club, come ci si allena, come sono le giornate ecc. Ma non mi ha fatto alcun discorso persuasivo per convincermi, mi ha semplicemente detto che il club era fantastico ed è una cosa che ho notato quando sono arrivato. Ho ricevuto un’accoglienza incredibile, molto familiare. E con Dejan ho parlato 5-10 minuti quella volta, ma lo conoscevo già visto che siamo cresciuti entrambi nel Brommapojkarna e che l’avevo incontrato nel 2020 quando feci un provino con la Juventus”.

