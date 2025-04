Bergvall dopo il rinnovo: “Giocare per il Tottenham è incredibile, è un club con grandi ambizioni”

29/04/2025 | 22:20:05

Lucas Bergvall ha rinnovato il suo contratto con il Tottenham fino al 2031. Dopo l’annuncio, il centrocampista svedese ha così parlato ai microfoni ufficiale degli Spurs: “Sono davvero emozionato e grato per chi mi ha aiutato affinché l’avventura potesse continuare”, ha esordito. “È un club con grandi ambizioni, mi sto trovando bene qui e di giocare per questo incredibile club”.

E ancora: “Penso di aver lavorato molto duramente per questo e con l’aiuto dei miei compagni di squadra e lo staff che sono cresciuto molto in questa stagione. Se si comparasse con gli inizi, sono arrivato dal campionato svedese, avevo molto da imparare, aveva bisogno di ambientarmi un po’, ma penso che intorno a Natale e prima ho iniziato ad avere più tempo (in campo, ndr), così ho iniziato a crescere e imparare di più con l’aiuto dei compagni e dello staff”.

Foto: Instagram Tottenham