Bergonzi in soccorso di Orsato: “Critiche ingiuste, vi spiego perché”

Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionali, è intervenuto ai microfoni di New Sound Level per commentare l’operato di Daniele Orsato in Juventus-Roma. Ecco le sue parole:

“Sono anni che sono fuori dal mondo arbitrale quindi le mie analisi sono molto fredde, a volte mi ritrovo a criticare l’operato dei mie ex colleghi perché li vedo fare delle scelte scellerate e ne ho visto parecchie pure questo weekend, ma ieri sera Orsato é stato criticato in maniera ingiusta. Perché a volte c’é una poca conoscenza delle cose arbitrali. Lui fischia immediatamente calcio di rigore, gli si può dare come colpa che non ha aspettato uno o due secondi? Ma non può esserci una colpa visto che da quando abbiamo iniziato ad arbitrare i ragazzini ci è stato subito insegnato che il più grande vantaggio che puoò avere una squadra è il calcio di rigore. Anche sul regolamento si dice che il vantaggio è ad interpretazione del direttore di gara quindi è tutto a posto: Orsato ha applicato la regola più semplice del mondo, fischiare un calcio di rigore”.

Foto: Twitter Bergonzi