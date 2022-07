Bergomi: “Nonostante il ritorno di Lukaku l’Inter cercherà di dominare il gioco”

Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra commentando il ritorno di Lukaku e i possibili stravolgimenti tattici che il belga potrebbe portare allo scacchiere di Simone Inzaghi. Per il campione del mondo, nonostante il ritorno di Lukaku, il tecnico ex Lazio non cambierà modo di giocare.

Queste le sue parole. “Conoscendo Simone, non penso che cambi molto pure con Big Rom. L’Inter avrà meno peso sulle fasce ma sarà più forte davanti. Non mi aspetto affatto di rivedere l’Inter di Conte. Ragionano diversamente, i nerazzurri cercheranno sempre di imporre il gioco e partire forte. Magari se sei in vantaggio puoi adesso metterti dietro e ripartire. Io sono sicuro che vedremo ancora una bella Inter”.