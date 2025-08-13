Bergomi sulla lotta scudetto: “Napoli? La squadra meglio strutturata. Il Milan ha fatto un doppio colpo”

13/08/2025 | 12:05:57

Giuseppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Durante il corso dell’intervista, l’ex difensore ha discusso delle tre forze principali del campionato di Serie A: “All’Inter servirà la giusta forza mentale dopo Monaco, a loro va comunque l’elogio dell’ambizione: in bacheca non è arrivato nulla ma ci hanno provato fino in fondo. Chivu deve entrare nella testa di un gruppo che arriva da un grande ciclo, tra i nuovi arrivati non vedo titolari. Forse giusto Sucic“. Sul Napoli: “Hanno fatto le cose per bene, partendo dall’arrivo di De Bruyne che porta talento in un campionato in cui gli ultratrentenni funzionano ancora bene. La squadra è fisica ma ha anche esterni abili nell’uno contro uno, aggiungendo anche un doppione di Lukaku come Lucca. Elementi importanti per il calcio italiano. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio”. Sul nuovo Milan: “Negli ultimi anni hanno sempre avuto il talento ma qualcosa mancava. Hanno preso l’allenatore giusto, un vincente come Allegri e con Tare ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli”.

Foto: sito Napoli