Bergomi: “Se il Barcellona paga la clausola, giusto lasciar partire Lautaro”

L’ex calciatore nerazzurro Beppe Bergomi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando l’eventuale partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Lautaro è molto funzionale, si trova bene in tandem con Lukaku. Se lo vendi devi andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche, non come Werner e Cavani che sono giocatori diversi. A malincuore, se il Barça paga la clausola credo sia giusto lasciarlo andare”.

Foto: Twitter Ufficiale Inter