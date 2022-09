Bergomi: “Contro il Viktoria Plzen Acerbi è stato tra i migliori. Barella? Gli manca la scintilla”

L’ex capitano dell’Inter, Giuseppe Bergomi, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato così la partita che ha visto, ieri, la squadra nerazzurra affrontare il Viktoria Plzen, match di Champions terminato per 0-2 in favore dell’Inter. Queste le sue parole: “Mi piace sottolineare che Acerbi è stato il migliore in campo, con Brozovic e Dzeko. Non mi ha convinto Barella, ho troppa stima di lui per accontentarmi, lo vedo un po’ scarico, senza il cambio di passo che lo rende un top. È come se gli mancasse la scintilla. Mkhitaryan? Gran giocatore, Inzaghi trovi il modo di avvicinarlo alla porta”.

Foto: Instagram Bergomi