Bergamo conferisce la cittadinanza onoraria a Gomez: il 23 dicembre la cerimonia

Il Papu Gomez sarà cittadino onorario di Bergamo. Il capitano dell’Atalanta, alla sesta stagione in nerazzurro, ha trascinato la squadra agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo storico per il settimo marcatore di sempre del club e beniamino di un’intera città. E così il Comune riconoscerà la cittadinanza onoraria all’attaccante argentino per “aver valorizzato Bergamo in Europa attraverso l’Atalanta, distinguendosi per sportività e professionalità, rifiutando altre offerte per sposare la causa atalantina“. Il numero 10 orobico sarà premiato, assieme ad altri 14 cittadini benemeriti, lunedì 23 dicembre al Teatro Sociale dal sindaco Gori e dal presidente del Consiglio comunale Rota. La cerimonia sarà dedicata a Felice Gimondi.