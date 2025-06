Bereszynski: “Stagione più dura della mia vita. Ma forse abbiamo una chance per rimediare”

05/06/2025 | 17:10:15

Bartosz Bereszynski , capitano della Sampdoria, dal ritiro della Nazionale polacca, ha parlato anche della delicata situazione che vive ancora la Sampdoria che attende di sapere cosa deciderà la giustizia sportiva in merito alla retrocessione in Serie C e ai play out.

Queste le sue parole a a TVP Sport: “Calcisticamente, questo è stato l’anno più difficile della mia vita, sotto molti aspetti. Anche per via del mio ruolo di capitano. Alla Sampdoria abbiamo avuto molti problemi dentro e fuori dal campo. Avremmo dovuto lottare per altri obiettivi, ma alla fine è finita malissimo. Speriamo di poter cambiare le cose”.

Foto: Instagram Samp