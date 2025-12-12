Bereszynski: “Con la Samp vittoria pesante, ma la gara più importante è la prossima. Ad Avellino per la quarta vittoria di fila”

13/12/2025 | 00:13:43

Bartosz Bereszynski, difensore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, proiettandosi già alla sfida contro l’Avellino di sabato prossimo.

Queste le sue parole: “Era fondamentale dare continuità ai risultati, anche se sapevamo che non sarebbe stato semplice: la Sampdoria arrivava da un buon momento. Abbiamo dovuto soffrire un po’ di più come squadra, ma fa parte del gioco. L’importante è proseguire su questa strada. Sfida da ex per me? A Genova ho vissuto anni splendidi, ricchi di emozioni, ma l’esperienza mi ha aiutato a metterle da parte per novanta minuti. Tifo sempre per i miei ex compagni e faccio un grande in bocca al lupo alla Samp“.

Nota quindi alla prossima sfida, che contrapporrà i siciliani all’Avellino: “Adesso c’è bisogno di ricaricare le energie, magari con un paio di giorni di riposo. Però non possiamo abbassare la guardia: vogliamo dare continuità. La prossima partita è sempre la più importante, e quella di Avellino sarà decisiva per provare a centrare la quarta vittoria consecutiva”.

Foto: sito Palermo