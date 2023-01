Bereszynski a Napoli e Zanoli alla Samp: nessuna sorpresa. Ora la decisione di Sirigu

Uno scambio annunciato e che sta per andare in porto. Il Napoli si prepara ad accogliere Bereszynski, ieri titolare della Samp a Cremona. La Samp avrà in cambio Zanoli in prestito secco dopo l’accordo per il rinnovo del contratto. Contini sarà il terzo portiere del Napoli in attesa della decisione di Sirigu che piace molto alla Reggina e che è nei radar del Cagliari.

Foto: Instagram Bereszynski