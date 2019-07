Berenguer: “Penso solo al Torino, sento la fiducia di Mazzarri”

Dal ritiro di Bormio, sede della preparazione estiva del Torino, Alejandro Berenguer ha parlato in conferenza stampa. “Dopo un anno di ambientamento ho fatto molto meglio, la mia vita è cambiata in positivo. Sto bene qui e penso solo a restare al Torino. Il momento più bello è stato il gol al Torino, ha rappresentato il sogno di poter andare in Europa League e per fortuna ci siamo andati ugualmente. Ora dovremo superare i preliminari, i nostri avversari sono più avanti fisicamente, dovremo cercare di far correre loro e il pallone. Il modulo? Mi piace giocare all’attacco e Mazzarri mi sta rendendo un giocatore più completo, sento la sua fiducia e quella del gruppo, ogni anno mi sento meglio e ho più fiducia in me. Devo svariare su tutto il reparto offensivo, ma è necessario anche il mio apporto in difesa e devo migliorare fisicamente. Il mister sa che ho gamba per poter fare entrambe le fasi. La prossima Serie A sarà combattuta, sarà una lotta fino alla fine”.

Foto Twitter Torino