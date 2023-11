Berbatov su Antony: “Se pensa di essere Ronaldinho o Zidane sbaglia, deve fare cose semplici per aiutare la squadra”

È stato una delle più grandi delusioni del Manchester United in questo inizio di stagione. Antony, che non è stato risparmiato anche da problemi extra-campo, ha faticato a mostrare tutto il suo talento. Dopo un inizio di stagione traballante da quando è rientrato nella rosa dello United, l’internazionale brasiliano è l’esatto opposto di quello che mostrava quando giocava nell’Ajax e, di conseguenza, è stato oggetto di numerose critiche. L’ultimo a dire la sua è stato Dimitar Berbatov. L’ex attaccante dei Red Devils ha parlato così del brasiliano a A Bola:

“Antony deve capire che ogni volta che scende in campo deve giustificare la fiducia che Erik Ten Hag ha riposto in lui. Ha riposto la sua fiducia in me e io non voglio deludere né lei né la squadra. Ma finora le cose non sono andate bene per Antony, quindi il mio consiglio è di giocare in modo semplice, senza complicare le cose. Quando inizi a pensare di essere Ronaldinho o Zidane quando sei in difficoltà nelle partite, soffrirai ancora di più. Non cercare di fare cose stupide che non aiutano la squadra. Se sei così veloce, approfittane per fare passaggi decisivi e segnare gol”.

Foto: Instagram Berbatov