Berbatov: “Depay? Merita un bel trasferimento. Liverpool e City le squadre da battere in Premier”

Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, l’ex attaccante del Manchester United, Dimitar Berbatov, ha parlato di Memphis Depay, attaccante del Lione, esaltandole le qualità: “Merita un grande trasferimento, sta giocando davvero bene”.

L’ex stella dei Red Devils ha parlato anche di Guardiola e delle squadre del suo vecchio campionato, la Premier League: “Sarà un anno di sfide per Guardiola al City. Secondo me, se non vincerà la Champions o la Premier, sarà la fine della sua permanenza. Ma se vincesse uno di questi trofei, potrebbe rimanere. Liverpool e City saranno le squadre da battere – ha continuato Berbatov – ma il Chelsea sarà una sorpresa”.

Foto: sito Uefa