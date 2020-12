Berbatov: “Allenarsi con Cristiano Ronaldo? Era come una guerra”

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha parlato di Cristiano Ronaldo in un’intervista a Marca. Il bulgaro condivideva lo spogliatoio con CR7 ai tempi dello United e ha raccontato alcuni aneddoti. Questi i passaggi più significativi: “Allenarsi con Cristiano era come una guerra, non pensava altro che a vincere, anche solo nelle esercitazioni o partitella che organizzavamo. Non era un fatto negativo, assolutamente. Cristiano era un bravo ragazzo che aumentava il livello di competitività della squadra. Era divertente e gentile. Era molto professionale, anche in occasione delle feste di Natale. Non l’ho mai visto bere, nemmeno in quei giorni. Si prendeva molta cura di sé. Arrivavi ad allenarti e stava già in palestra, poi si fermava a fare lavoro extra calciando in porta. Finiva e andava a nuotare per poi tornare in palestra. Era deciso a diventare il migliore“.

Foto: therepublikofmancunia.com