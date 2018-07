Berardi, tante piste infondate. E una sola possibile soluzione. Suso…

Domenico Berardi lo hanno mandato ovunque, ma in diversi casi senza una trattativa vera. Per esempio la Fiorentina, che ha smentito nelle ultime ore. Ma anche il Milan, pur essendo un vecchio pallino di Mirabelli, mai è entrato nel vivo. E così, come stiamo raccontando da settimane, l’unica pista plausibile è quella che porta alla Roma. E’ l’unica richiesta fatta da Di Francesco per questa sessione di mercato, il Sassuolo è pronto a intavolare una trattativa malgrado la presunta incedibilità sbandierata recentemente dal club emiliano. Ma De Zerbi non vuole trattenere gente poco motivata, lo ha dichiarato, quindi bisogna aspettare. Nella lista di Monchi possono esserci Suso (come ricordato) e magari un nome a sorpresa, ma la candidatura di Berardi va tenuta ancora in considerazione.