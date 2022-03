Berardi sciupa, 0-0 Italia all’intervallo. Otavio e Diogo Jota: 2-0 Portogallo

E’ 0-0 tra Italia e Macedonia del Nord al termine dei primi 45 minuti al Renzo Barbera di Palermo.

Gara che ha visto l’Italia comandare le operazioni, costruendo anche 3-4 palle gol importanti, senza però concretizzare.

Buono l’avvio di Berardi, che con un paio di conclusioni di sinistro ha messo in difficoltà la retroguardia macedone.

Alla mezz’ora ottima occasione proprio per Berardi. L’attaccante del Sassuolo si prepara bene al tiro all’interno dell’area ma calcia rasoterra al centro con Dimitrievski che respinge senza troppi problemi. Al 38′ ancora pericolosa l’Italia con Immobile, con un destro murato però dalla difesa ospite. Timide proteste per un calcio di rigore che Turpin giustamente non assegna.

Due minuti dopo pericolosa la Macedonia, svarione di Mancini che lancia Churlinov solo davanti a Donnarumma ma Florenzi in scivolata ferma l’avversario.

Finisce 0-0 il primo tempo, Italia a fare la gara ma non incisiva negli ultimi metri.

A Oporto, il Portogallo conduce 2-0 sulla Turchia con le reti di Otavio e Diogo Jota e vede la finale.

