Berardi: “Sassuolo una grandissima famiglia, al cuore non si comanda”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’uomo immagine del Sassuolo, Domenico Berardi, ha così commentato il successo di misura sul Lecce ottenuto grazie al suo primo gol stagionale: “Devo dire che è stata una buona settimana, venivamo da una sconfitta che definirei meritata. Ci siamo detti di ripartire da questa settimana, è stata una buona partita, è arrivato anche il primo gol. Cosa ti ha spinto a rinnovare? Il Sassuolo è una grandissima famiglia, sono rimasto perchè mi hanno coccolato fin da bambino e al cuore non si comanda. Per me è un orgoglio, devo ringraziare il mister: è grazie a lui se riesco a esprimermi al meglio ma anche a questo gruppo“.

Foto: Sassuolo Instagram