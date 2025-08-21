Berardi sul rinnovo: “Sassuolo rappresenta la mia storia. C’è ancora tanto da vivere insieme”

21/08/2025 | 18:40:52

Domenico Berardi ha appena rinnovato il suo contratto con il Sassuolo, legandosi alla causa neroverde fino al 2029. Il capitano degli emiliani ha rilasciato alcune dichiarazioni nei pressi della sede del club: “Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.

Foto: sito Sassuolo

