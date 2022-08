Berardi rivela: “Negli ultimi anni ho provato a lasciare il Sassuolo, ma non ho trovato la squadra giusta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Sassuolo–Lecce, l’attaccante dei neroverdi Domenico Berardi, ha rivelato un retroscena sul possibile addio durante le ultime sessioni di calciomercato: “Qualche anno fa ho avuto la possibilità di andare via, ma non ho mai fatto il passo perché forse ero giovane e non mi sono buttato. Da tre anni a questa parte ho sempre provato ad andare via ma sono sincero e non ho mai trovato una squadra giusta che mi volesse. Allora ho deciso di rinnovare con questa famiglia, perché mi ha cresciuto sin da bambino e non potevo fare altro”.

Foto: Sassuolo Instagram