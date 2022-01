Dopo le gare delle 14:30 sono scesi in campo a Reggio Emilia il Sassuolo e il Genoa. La gara è terminata 1-1. Al gol di tacco di inizio partita di Mattia Destro ha risposto nella ripresa Berardi. Per la squadra di Shevchenko si tratta del secondo pareggio consecutivo mentre i neroverdi non trovano il successo dallo scorso 12 dicembre (2-1 contro la Lazio).

FOTO: Instagram Berardi