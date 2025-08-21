Ufficiale: Berardi ha rinnovato con il Sassuolo

21/08/2025 | 18:30:22

Una delle ultime bandiere nel mondo del calcio, Domenico Berardi è questo e molto altro per il Sassuolo. Il capitano neroverde ha appena rinnovato con la società emiliana fino al 2029. Di seguito il comunicato del club: “L’U.S. b Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029. Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano. Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi. Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi. Insieme fino al 2029, per continuare a scrivere nuove pagine di storia neroverde!”.

Foto: sito Sassuolo