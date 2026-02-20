Berardi: “Nazionale? Ci spero, poi se non arriva la chiamata non fa nulla”

21/02/2026 | 00:11:39

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Verona.

Queste le sue parole”Ci aspettavamo un anno difficile, siamo stati bravi a reagire, questa squadra ha un grandissimo potenziale. Siamo una squadra abbastanza giovane, anche oggi abbiamo dimostrato di essere uniti e siamo felici di questo risultato”.

Dove può arrivare questo Sassuolo? “Se ci alleniamo bene durante la settimana possiamo toglierci delle soddisfazioni, adesso sta a noi pedalare”. Questo Berardi merita la Nazionale? “Sta a me continuare così, lavorare duro e meritarmi la convocazione. Se arriverà sarò contentissimo, altrimenti tiferò per l’Italia”.

Foto: sito Sassuolo