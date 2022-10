Berardi, multa di 3000 euro per tentata aggressione a un tifoso del Modena

Sul sito della FIGC, si legge di un’ammenda comminata a Domenico Berardi, per tentata aggressione ad alcuni tifosi dopo la sconfitta del Sassuolo nel primo turno di Coppa Italia 2022/23. Di seguito la nota ufficiale: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Domenico Berardi è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro da devolvere all’associazione ‘Polivalente San Vito A.S.D.R.C E. T.S.’. Lo scorso 8 agosto, al termine del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo, Berardi aveva violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva tentando di aggredire nel piazzale antistante lo stadio ‘Braglia’ un tifoso modenese che, insieme ad altri supporters, aveva insultato sia il calciatore del Sassuolo che la sua famiglia. L’aggressione era stata scongiurata solo grazie al tempestivo intervento di un tesserato del Modena e di alcuni addetti alla sicurezza”.

Foto: Berardi instagram