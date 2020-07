Berardi: “Mi mancava il gol contro la Juventus. Abbiamo giocato la nostra partita”

Al termine della gara pareggiata contro la Juventus per 3-3, ha parlato l’autore del secondo gol dei neroverdi Domenico Berardi. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Mi mancava il gol contro i bianconeri, sono contento e lo dedico al bambino che stiamo aspettando. Siamo andanti sotto e abbiamo regalato i primi quindici minuti, ma è una grande squadra. Non ci siamo abbattuti, l’abbiamo rimessa in piedi e abbiamo portato a casa un buon punto. Abbiamo fatto la nostra partita, cerchiamo sempre di giocare il nostro calcio. Questo è un grande gruppo”.

FOTO: Twitter Ufficiale Sassuolo