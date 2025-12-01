Berardi, lesione di medio grado del flessore. La nota del Sassuolo

01/12/2025 | 17:01:00

Il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale su Berardi, uscito infortunato durante la partita di sabato scorso contro il Como. Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo” si legge nel comunicato ufficiale del club neroverde.

Foto: Instagram Serie A