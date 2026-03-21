Berardi: “Leggo spesso che ci chiamano Scansuolo. Meritiamo rispetto, stasera abbiamo dimostrato il nostro valore”

21/03/2026 | 23:31:44

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Sì, è da un po’ che sta facendo bene, ci sta dando una grandissima mano, sta facendo grandi cose, ha grandi qualità, non lo scopriamo oggi”.

Da capitano hai dato un messaggio oggi? “Siamo venuti qua a giocarcela contro una grandissima squadra, la Juventus sta facendo grandi cose, ha grande palleggio, ma siamo rimasti in partita, ci possiamo togliere altre soddisfazioni. In guro, sui social, si leggono troppe cose, lo Scansuolo, squadra senza obiettivi. Questa sera abbiamo dimostrato chi siamo. Meritiamo rispetto”.

Foto: sito Sassuolo